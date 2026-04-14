Inédit – Graham Swon | The world is full of secrets, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Inédit – Graham Swon | The world is full of secrets 17 – 19 avril Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T16:15:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T18:30:00+02:00 – 2026-04-19T19:45:00+02:00

Inédit ‑ Graham Swon

Graham Swon est producteur, scénariste et réalisateur américain. Il a été distributeur aux États-Unis notamment des films de Béla Tarr, Le Cheval de Turin et de Jean-Luc Godard, Le Livre d’Images.

En tant que producteur, il a travaillé avec Ricky d’Ambrose, Ted Fendt et Joanna Arnow (La vie selon Ann – Quinzaine des cinéastes 2023).

Découvrez ses deux longs-métrages au Fresnoy !

THE WORLD IS FULL OF SECRETS

De Graham Swon

2018 | États-Unis | 1h38 | VOSTFR

Avec Elena Burger, Dennise Gregory, Ayla Guttman

La voix d’une vieille femme se souvient d’un terrible événement de son passé. Par une chaude soirée de l’été 1996, cinq adolescentes se retrouvent dans une maison de banlieue, en l’absence de leurs parents. Pour passer le temps, elles se racontent des histoires inquiétantes essayant de se surpasser les unes les autres dans l’horreur.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Découvrez ses deux longs-métrages au Fresnoy ! Cinéma Inédit

DR