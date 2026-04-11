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Information CESU Chéque Emploi Service Universel Place Emile Colongin Grillon

Information CESU Chéque Emploi Service Universel Place Emile Colongin Grillon mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Place Emile Colongin

Adresse : Maison Milon

Ville : 84600 Grillon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Grillon

Information CESU Chéque Emploi Service Universel

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 31 20 41  contact@espacemaisonmilon.fr

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