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Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise, Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise, Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise, Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Auzances - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23

Adresse : 23700 Auzances

Ville : 23700 Auzances

Département : Creuse

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Jeudi 11 juin, 14h00 Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise cette information collective vous donne toutes les pistes pour que ce projet devienne concret. Plusieurs thématiques abordées : La construction du projet Les financements possibles La construction d’un business plan

présentation de l’ADIE et des autres acteurs.

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Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise cette information collective vous donne toutes les pistes pour q Création d’entreprise

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