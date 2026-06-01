Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise, Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Jeudi 11 juin, 14h00 Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise cette information collective vous donne toutes les pistes pour que ce projet devienne concret. Plusieurs thématiques abordées : La construction du projet Les financements possibles La construction d’un business plan

présentation de l’ADIE et des autres acteurs.

Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23700 Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/643187 »}]

Information collective – Un crédit et des conseils pour créer mon entreprise Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise cette information collective vous donne toutes les pistes pour q Création d’entreprise