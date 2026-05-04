Auzances

4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT

Place de L Hôtel de ville Auzances Creuse

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Cet été, notre festival reprend la route à bord de La Scène en balade .

En allant de places de villages en places de villages, de jardins publics en cours intérieures ou encore au bord d’une rivière, nous renouons avec une tradition qui a constitué l’histoire du jazz, celle des orchestres qui sillonnaient les routes pour vivre des instants uniques de liberté et d’émotion.

Spécial Gumbo

À l’image du plat traditionnel de la Nouvelle Orléans connu pour sa variété d’ingrédients, son intensité épicée et son haut degré calorique, le Spécial Gumbo nous délecte avec une musique riche en influences, d’une puissance rare.

Le combo parisien né en 2017 est un orchestre de poche réinterprétant le Early Jazz des années 1920 musique cajun, spirituals, Blues ou encore standards des années 1930. .

Place de L Hôtel de ville Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : 4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT

L’événement 4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT Auzances a été mis à jour le 2026-05-21 par Marche et Combraille en Aquitaine