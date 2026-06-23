AGIR Animation de l’été en famille AOUT Auzances
AGIR Animation de l’été en famille AOUT Auzances samedi 1 août 2026.
Auzances
AGIR Animation de l’été en famille AOUT
Auzances Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-29
Animations de l’été en famille
Ouvert à tous et gratuit
Les déplacements en minibus sont au départ d’Auzances, si autre besoin, n’hésitez pas à demander.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte .
Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 72 14 34
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English : AGIR Animation de l’été en famille AOUT
L’événement AGIR Animation de l’été en famille AOUT Auzances a été mis à jour le 2026-06-23 par Marche et Combraille en Aquitaine
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