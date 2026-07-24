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AGENDA · Auzances

Marché aux Livres Auzances

mardi 18 août 2026 · Auzances

Marché aux Livres Auzances

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Place du Marché
Ville
23700 Auzances
Département
Creuse
Tarif

Auzances

Marché aux Livres

Place du Marché Auzances Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 07:30:00
fin : 2026-08-18 12:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Vente de nombreux livres adultes et jeunesse à très petits prix   .

Place du Marché Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 78 95 

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English : Marché aux Livres

L’événement Marché aux Livres Auzances a été mis à jour le 2026-07-24 par Marche et Combraille en Aquitaine

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