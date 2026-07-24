AGENDA · Auzances
Marché aux Livres Auzances
mardi 18 août 2026 · Auzances
Informations pratiques
Auzances
Marché aux Livres
Place du Marché Auzances Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 07:30:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Vente de nombreux livres adultes et jeunesse à très petits prix .
Place du Marché Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 78 95
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English : Marché aux Livres
L’événement Marché aux Livres Auzances a été mis à jour le 2026-07-24 par Marche et Combraille en Aquitaine