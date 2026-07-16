Atelier « Comprendre ma facture d’énergie », Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances

Informations pratiques

Atelier « Comprendre ma facture d’énergie » Jeudi 1 octobre, 10h00 Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Proposé par EDF, un atelier pratique pour apprendre à lire et comprendre sa facture d’électricité et/ou de gaz, identifier ce qui fait varier le montant, éviter les erreurs et mieux maitriser son budget énergie. Objectif: réduire les inquiétudes financières et lever un frein du quotidien pouvant impacter le parcours d’insertion.

Animé par Sandrine Bournazeaud, correspondante EDF Solidarité Limousin

Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23700 Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/690939 »}]

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