Atelier « Comprendre ma facture d’énergie », Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Auzances
jeudi 1 octobre 2026 · Auzances - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 · Auzances
Informations pratiques
Atelier « Comprendre ma facture d’énergie » Jeudi 1 octobre, 10h00 Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Proposé par EDF, un atelier pratique pour apprendre à lire et comprendre sa facture d’électricité et/ou de gaz, identifier ce qui fait varier le montant, éviter les erreurs et mieux maitriser son budget énergie. Objectif: réduire les inquiétudes financières et lever un frein du quotidien pouvant impacter le parcours d’insertion.
Animé par Sandrine Bournazeaud, correspondante EDF Solidarité Limousin
Auzances – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23700 Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/690939 »}]
Proposé par EDF, un atelier pratique pour apprendre à lire et comprendre sa facture d’électricité et/ou de gaz, identifier ce qui fait varier le montant, éviter les erreurs et mieux maitriser son budg
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