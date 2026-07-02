Musique à la source Auzances
mercredi 5 août 2026 · Auzances
Informations pratiques
Auzances
Musique à la source
a l’église Auzances Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Edgar Moreau, violoncelle
Suite de Bach
On connaissait ses talents de chambriste maintes fois démontrés. Le voici aujourd’hui seul au pied de l’Everest que représentent les Suites pour violoncelle de Bach. Considérées jusqu’au début du XXème siècle comme de simples exercices, elle doivent beaucoup à Pablo Casals, premier violoncelliste à les jouer en concert de manière systématique et à les enregistrer dans leurs intégralité, offrant au violoncelle une véritable place de soliste.
Depuis les plus grands s’en sont emparés pour en proposer une interprétation personnelle. A tout juste 30 ans, et fort d’un parcours multi récompensé, Edgar Moreau s’y attaque à son tour. Nul doute que son approche sera des plus habitées et passionnantes .
a l’église Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61
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English : Musique à la source
L’événement Musique à la source Auzances a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
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