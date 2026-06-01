Initiation à la botanique, Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin, Mory

Initiation à la botanique Samedi 4 juillet, 14h00 Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Pariciflore vous embarque dans une balade à la découverte de la flore locale. Loupe et clé d’identification vous aideront à reconnaître les plantes de l’Espace régional du Moulin des Marais.

Entrée de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature botanique flore

Seguin Elodie – Pariciflore