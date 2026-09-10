Informations pratiques

Initiation à la broderie numérique Edulab Pasteur Rennes Mercredi 25 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier de création numérique à l’Edulab Pasteur

Rendez-vous à l’Edulab Pasteur pour réaliser des symboles celtes grâce à la brodeuse numérique !

Infos et inscriptions auprès de la bibliothèque Champs-Manceaux.

Sur réservation.

Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T17:00:00.000+01:00

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Edulab Pasteur 2 Place Pasteur 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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