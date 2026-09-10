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AGENDA · Rennes

Initiation à la broderie numérique Edulab Pasteur Rennes

mercredi 25 novembre 2026 · Edulab Pasteur · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Edulab Pasteur
Adresse
2 Place Pasteur 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Initiation à la broderie numérique Edulab Pasteur Rennes Mercredi 25 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier de création numérique à l’Edulab Pasteur

Rendez-vous à l’Edulab Pasteur pour réaliser des symboles celtes grâce à la brodeuse numérique !
Infos et inscriptions auprès de la bibliothèque Champs-Manceaux.
Sur réservation.
Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-25T17:00:00.000+01:00

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Edulab Pasteur 2 Place Pasteur 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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