Initiation à la broderie numérique Edulab Pasteur Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Edulab Pasteur · Rennes
Informations pratiques
Initiation à la broderie numérique Edulab Pasteur Rennes Mercredi 25 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Atelier de création numérique à l’Edulab Pasteur
Rendez-vous à l’Edulab Pasteur pour réaliser des symboles celtes grâce à la brodeuse numérique !
Infos et inscriptions auprès de la bibliothèque Champs-Manceaux.
Sur réservation.
Atelier à destination des familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-25T17:00:00.000+01:00
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Edulab Pasteur 2 Place Pasteur 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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