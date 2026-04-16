Initiation à la calligraphie au calame mairie Saint-Pardoux-Morterolles
Initiation à la calligraphie au calame mairie Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Pardoux-Morterolles
Initiation à la calligraphie au calame
mairie 1 rue de la fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Pour débutant, initiation à la calligraphie au calame à partir de l’alphabet .
documentation calligraphie contemporaine. .
mairie 1 rue de la fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjoli148@gmail.com
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English : Initiation à la calligraphie au calame
L’événement Initiation à la calligraphie au calame Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
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