Initiation à la calligraphie au calame mairie Saint-Pardoux-Morterolles

Saint-Pardoux-Morterolles

Initiation à la calligraphie au calame

mairie 1 rue de la fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Pour débutant, initiation à la calligraphie au calame à partir de l’alphabet .

documentation calligraphie contemporaine. .

mairie 1 rue de la fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjoli148@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à la calligraphie au calame

L’événement Initiation à la calligraphie au calame Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest