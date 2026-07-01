AGENDA · Saint-Pardoux-Morterolles
Stage de yoga Saint-Pardoux-Morterolles
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Pardoux-Morterolles
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Morterolles
Stage de yoga
Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Stage de yoga proposé par l’association La Libellule à la salle polyvalente.
Animé par la professeure de yoga, Agnès Lebrun. .
Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 52 61 16 lalibellule.assodanse@gmail.com
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English : Stage de yoga
L’événement Stage de yoga Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Creuse Sud Ouest