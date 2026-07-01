Initiation à la création de stickers et flocage sur tissu, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
samedi 5 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Initiation à la création de stickers et flocage sur tissu Samedi 5 septembre, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
Présentation
Cet atelier de découverte vous présentera les possibilités des plotters de découpe vinyle et de la presse à chaud. Vous apprendrez à créer un design vectoriel, définir des conditions de découpe en vue de créer des stickers ou de floquer des tissus.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. numérique Création
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