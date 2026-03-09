Concert Georgio + Rilès Martigues Summer Festiv’Halle Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Concert Georgio + Rilès Martigues Summer Festiv’Halle

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 20h30.

Ouverture des portes à 18h. Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Rendez-vous le 25 juillet 2026 sur l’esplanade extérieur de la Halle de Martigues pour les concerts de Georgio et Rilès, dans le cadre du Martigues Summer Festiv’Halle.Familles

Une soirée à l’ambiance électrique

– Georgio Qualifié de bête de scène, le rappeur aux textes brutes et profonds donnera un spectacle intense lors de cette soirée exceptionnelle.

– Rilès Artiste aux influences anglo-saxonnes, ses titres comme Brothers ou Pesetas font parti des incontournables de sa carrière.



Programmation 2026 du festival

– Vendredi 24 juillet 2026 à 20h30 Styleto et Helena.

– Samedi 25 juillet 2026 à 20h30 Georgio et Rilès.

– Dimanche 26 juillet 2026 à 20h30 Jean-Louis Aubert et Julien Lieb.



Ce festival de musique, porté par la Ville de Martigues et organisé par Sud Concerts, fédère un large public autour de têtes d’affiches légendaires.

Cette édition 2026 met à l’honneur des artistes incontournables.



Pratique

– Ouverture des portes à 18h. Début de concert à 20h30.

– Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

– Un accès réservé et des sanitaires adaptés aux PSH/PMR sont prévus sur l’ensemble du festival. Une plate-forme dédiée sera également installée face à la scène.

Pour toute réservations et renseignements, merci de contacter Manon VOHANKA manon.vohanka@sudconcerts.net

– L’accès au festival est autorisé pour les mineurs, uniquement accompagnés d’un majeur responsable, désigné par le tuteur légal du mineur, par décharge.

Pour les enfants en bas âges de moins de 12 ans, nous recommandons aux parents de faire porter des bouchons d’oreille ou d’amener et de leur faire porter un casque, pour des raisons de sécurité et de santé auditive (des bouchons d’oreilles seront mis à disposition au sein du festival et à l’entrée).

Nous déconseillons cependant aux parents de venir avec un enfant de 3 ans ou moins, en raison du volume sonore élevé.



Billetterie

– Pass 2 jours ou 3 jours ainsi qu’un pass famille (3 places achetés, 1 place offerte) disponibles.

– Billetterie du Martigues Summer Festiv’Halle.

– Les différents points de vente Sud Concerts Carrefour Géant Super U Auchan Cultura Office de tourisme de Solliès Pont Fnac Seetickets Ticketmaster. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

See you on July 25, 2026 on the outdoor esplanade of the Halle de Martigues for the concerts of Georgio and Rilès, as part of the Martigues Summer Festiv’Halle.

