Martigues Summer Festiv’Halle Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Des concerts en plein air, une programmation éclectique pour enflammer le public. Rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet 2026 sur l’esplanade de la Halle de Martigues pour les concerts de Styleto, Helena, Georgio, Rilès, Jean-Louis Aubert et Julien Lieb.Familles

Programmation 2026

– Vendredi 24 juillet 2026 à 20h30 Styleto et Helena.

– Samedi 25 juillet 2026 à 20h30 Georgio et Rilès.

– Dimanche 26 juillet 2026 à 20h30 Jean-Louis Aubert et Julien Lieb.

Ce festival de musique, porté par la Ville de Martigues et organisé par Sud Concerts, fédère un large public autour de têtes d’affiches légendaires.

Cette édition 2026 met à l’honneur des artistes incontournables.



Pratique

– Ouverture des portes à 18h. Début de concert à 20h30.

– Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

– Un accès réservé et des sanitaires adaptés aux PSH/PMR sont prévus sur l’ensemble du festival. Une plate-forme dédiée sera également installée face à la scène.

Pour toute réservations et renseignements, merci de contacter Manon VOHANKA manon.vohanka@sudconcerts.net

– L’accès au festival est autorisé pour les mineurs, uniquement accompagnés d’un majeur responsable, désigné par le tuteur légal du mineur, par décharge.

Pour les enfants en bas âges de moins de 12 ans, nous recommandons aux parents de faire porter des bouchons d’oreille ou d’amener et de leur faire porter un casque, pour des raisons de sécurité et de santé auditive (des bouchons d’oreilles seront mis à disposition au sein du festival et à l’entrée).

Nous déconseillons cependant aux parents de venir avec un enfant de 3 ans ou moins, en raison du volume sonore élevé.



Billetterie

– Cette année, vous sera proposer une toute nouvelle formule les pass 2 et 3 jours.

– Billetterie du Martigues Summer Festiv’Halle.

– Les différents points de vente Sud Concerts Carrefour Géant Super U Auchan Cultura Office de tourisme de Solliès Pont Fnac Seetickets Ticketmaster. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Open-air concerts, an eclectic and high-quality program to ignite diverse audiences. Join us on July 24, 25 and 26, 2026 on the esplanade of the Halle de Martigues for concerts by Styleto, Helena, Georgio, Rilès, Jean-Louis Aubert and Julien Lieb.

