Initiation à la danse basque Villa Duconténia 2° étage Saint-Jean-de-Luz

Initiation à la danse basque

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

2026-08-13

Initiation mutxiko, fandango et danses de bal.

A partir de 7 ans. .

Villa Duconténia 2° étage 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

English : Initiation à la danse basque

