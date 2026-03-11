Initiation à la danse basque Villa Duconténia 2° étage Saint-Jean-de-Luz
Initiation à la danse basque Villa Duconténia 2° étage Saint-Jean-de-Luz lundi 17 août 2026.
Initiation à la danse basque
Villa Duconténia 2° étage 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
2026-08-17
Initiation mutxiko, fandango et danses de bal.
A partir de 7 ans. .
English : Initiation à la danse basque
