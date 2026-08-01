Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville” Centre-Ville Nouméa
samedi 5 septembre 2026 · Centre-Ville · Nouméa
Informations pratiques
Nouméa
Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville”
Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Participez à une visite guidée culturelle avec l’application GRALL. Découvrez le parcours L’empreinte du bagne dans la ville pour explorer un patrimoine unique. Une immersion historique à ne pas manquer !
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Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.84.17 mediations.culture@ville-noumea.nc
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English :
Dive into the history of Noum%E9a! Join a guided cultural tour using the GRALL app. Discover the “The Legacy of the Penal Colony in the City” tour to explore a unique heritage. A historical immersion you won’t want to miss!
L’événement Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville” Nouméa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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