Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville” Centre-Ville Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville”

Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Participez à une visite guidée culturelle avec l’application GRALL. Découvrez le parcours L’empreinte du bagne dans la ville pour explorer un patrimoine unique. Une immersion historique à ne pas manquer !

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Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.84.17 mediations.culture@ville-noumea.nc

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English :

Dive into the history of Noum%E9a! Join a guided cultural tour using the GRALL app. Discover the “The Legacy of the Penal Colony in the City” tour to explore a unique heritage. A historical immersion you won’t want to miss!

L’événement Initiation à la découverte de l’application GRALL au travers du parcours “L’empreinte du bagne dans la ville” Nouméa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie