Ah ! Les kermesses d’autrefois BP 1298 Nouméa
samedi 29 août 2026 · BP 1298 · Nouméa
Informations pratiques
Nouméa
Ah ! Les kermesses d’autrefois
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Plongez dans le patrimoine de Nouméa avec Ah ! Les kermesses d’autrefois . Cette exposition de photographie célèbre les divers arts et le style vintage. Une manifestation culturelle mêlant culture, distractions et loisirs à découvrir !
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BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 30.95.10 animatup@gmail.com
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English :
Immerse yourself in Noum%E9a’s heritage with %AB Ah! The Festivals of Yesteryear %BB. This photography exhibition celebrates the arts and vintage style. A cultural event that %EBlends culture, entertainment, and leisure—%E0 don’t miss it!
L’événement Ah ! Les kermesses d’autrefois Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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