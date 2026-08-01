Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre” Centre-Ville Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre”

Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Découvrez l’exposition Graveurs sur Nacre à Nouméa ! Profitez d’une visite guidée pour explorer ce patrimoine mêlant histoire et divers arts. Une manifestation culturelle unique à ne pas manquer.

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Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.49.29 mediations.culture@ville-noumea.nc

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English :

Discover the exhibition “Engravers on Mother-of-Pearl” in Nouméa! Take a guided tour to explore this cultural heritage that blends history and various art forms. A unique cultural event you won’t want to miss.

L’événement Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre” Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie