Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre” Centre-Ville Nouméa
samedi 29 août 2026 · Centre-Ville · Nouméa
Informations pratiques
Nouméa
Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre”
Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Découvrez l’exposition Graveurs sur Nacre à Nouméa ! Profitez d’une visite guidée pour explorer ce patrimoine mêlant histoire et divers arts. Une manifestation culturelle unique à ne pas manquer.
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Centre-Ville 7 rue de Sébastopol Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.49.29 mediations.culture@ville-noumea.nc
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English :
Discover the exhibition “Engravers on Mother-of-Pearl” in Nouméa! Take a guided tour to explore this cultural heritage that blends history and various art forms. A unique cultural event you won’t want to miss.
L’événement Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre” Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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