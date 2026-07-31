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AGENDA · Nouméa

Visite guidée historique et culturelle Nouville, BP 3695 Nouméa

jeudi 10 septembre 2026 · Nouville, BP 3695 · Nouméa

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Nouville, BP 3695
Adresse
161 avenue James-Cook
Ville
98800 Nouméa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Nouméa

Visite guidée historique et culturelle

Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 17:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Profitez d’une visite guidée historique et culturelle unique. Entre patrimoine et théâtre, découvrez une manifestation culturelle mêlant distractions et loisirs. Une expérience incontournable à découvrir !
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Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50  accueil@theatredelile.nc

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English :

Immerse yourself in the history of Noum%E9a! Enjoy a unique guided historical and cultural tour. Combining heritage and theater, discover a cultural event that blends entertainment and leisure. An unmissable experience!

L’événement Visite guidée historique et culturelle Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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