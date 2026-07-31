visite guidée historique et culturelle et lecture déambulatoire avec les classes théâtre du lycée Lapérouse. Nouville, BP 3695 Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

visite guidée historique et culturelle et lecture déambulatoire avec les classes théâtre du lycée Lapérouse.

Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Profitez d’une visite guidée et d’une lecture déambulatoire unique, animée par les classes de théâtre du lycée Lapérouse. Une expérience culturelle et patrimoniale à ne pas manquer !

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Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50 accueil@theatredelile.nc

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English :

Immerse yourself in the history of Noum%E9a! Enjoy a guided tour and a unique walking tour, led by the theater classes at Lapérouse High School. A cultural and heritage experience you won’t want to miss!

L’événement visite guidée historique et culturelle et lecture déambulatoire avec les classes théâtre du lycée Lapérouse. Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie