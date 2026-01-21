Initiation à la fauconnerie Fauconnerie Des Crins et des Ailes Ménetreuil

Initiation à la fauconnerie

Fauconnerie Des Crins et des Ailes 785 Route de Chapelle Naude Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 08:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Vivez une expérience unique au contact des rapaces.

Tout au long de la journée, vous aurez l’opportunité de faire voler différentes espèces et de découvrir l’univers fascinant de la fauconnerie à travers une approche immersive et authentique.

Les stages de découverte sont proposés les lundi et samedis, de mai à fin août. La réservation est obligatoire.

La participation est ouverte aux personnes majeures.

Les mineurs à partir de 15 ans peuvent participer uniquement s’ils sont accompagnés d’un responsable légal.

En cas de participation en groupe, chaque participant doit effectuer une réservation individuelle. .

Fauconnerie Des Crins et des Ailes 785 Route de Chapelle Naude Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 38 47 65 davy-lacroix@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à la fauconnerie

L’événement Initiation à la fauconnerie Ménetreuil a été mis à jour le 2026-01-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)