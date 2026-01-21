Stage découverte de fauconnerie Fauconnerie Des Crins et des Ailes Ménetreuil

Stage découverte de fauconnerie

Fauconnerie Des Crins et des Ailes 785 Route de Chapelle Naude Ménetreuil Saône-et-Loire

Début : 2026-05-04 08:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Ces stages découverte de fauconnerie sont proposés sur une journée ou une demi-journée. Vous aurez l’occasion de découvrir la relation unique et fascinante que l’on peut entretenir avec les rapaces.

Pendant ces stages, vous aborderez plusieurs aspects essentiels de la fauconnerie

– La législation concernant la détention des rapaces,

– L’histoire de la fauconnerie,

– Les différentes espèces de rapaces (diurnes et nocturnes),

– Leur alimentation,

– Apprendre à porter les rapaces,

– Faire voler les rapaces en totale liberté toute la journée,

– Balade dans les bois accompagnée de rapaces.

Vous aurez également l’opportunité de faire voler des rapaces de différentes espèces tout au long de la journée.

Pour participer, vous devez être majeur. Si vous êtes mineur, vous devez être âgé d’au moins 15 ans et obligatoirement accompagné d’un responsable légal.

Chaque participant doit effectuer une réservation personnelle en cas de participation en groupe. .

Fauconnerie Des Crins et des Ailes 785 Route de Chapelle Naude Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 38 47 65 davy-lacroix@hotmail.fr

