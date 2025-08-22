Les Prés de Ménetreuil Ménetreuil Saône-et-Loire

Les Prés de Ménetreuil A pieds Facile

Les Prés de Ménetreuil D 475 en direction de Rancy. 71470 Ménetreuil Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Vastes prairies humides aux couleurs vives, étang, mare et ancien bras de rivière débordants de vie, haies et boisements refuges de bien des espèces et hautes herbes semblant danser au gré du vent, telles sont les multiples facettes de ce site spécialement équipé pour la découverte par tous.

https://www.cen-bourgogne.fr/la-decouverte/visites-virtuelles/ +33 3 85 51 35 79

English:

Vast, brightly colored wet meadows, ponds, pools and old river arms brimming with life, hedges and woodlands that are refuges for many species, and tall grasses that seem to dance in the wind these are the many facets of this site, which has been specially equipped for everyone to discover.

Deutsch:

Weite, farbenfrohe Feuchtwiesen, ein Teich und ein alter Flussarm, die vor Leben strotzen, Hecken und Wälder, in denen viele Arten Zuflucht finden, und hohes Gras, das im Wind zu tanzen scheint das sind die vielen Facetten dieses Ortes, der speziell für die Entdeckung durch jedermann ausgestattet wurde.

Italiano:

Vasti prati umidi dai colori vivaci, uno stagno, una piscina e un vecchio ramo del fiume pieni di vita, siepi e boschi che ospitano molte specie ed erbe alte che sembrano danzare nel vento: sono solo alcune delle tante sfaccettature di questo sito, appositamente attrezzato per essere scoperto da tutti.

Español:

Extensas praderas húmedas de vivos colores, un estanque, un estanque y un antiguo brazo de río rebosantes de vida, setos y bosques que sirven de refugio a numerosas especies y altas hierbas que parecen danzar al viento: éstas son las múltiples facetas de este paraje, especialmente acondicionado para que todo el mundo lo descubra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data