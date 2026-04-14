Initiation à la fouille en carré, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Initiation à la fouille en carré 13 et 14 juin Site archéologique du Vernay Isère

Ateliers à partir de 11 ans. Inscription auprès de l’accueil à l’arrivée sur le site. (Durée 45 min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La fouille archéologique obéit à certaines règles. Vous pourrez découvrir ces règles en participant à cet atelier.

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr A l’écart du village actuel, en bordure d’un marais, la clairière du Vernai conserve les restes d’une vaste villa antique progressivement restaurée. Si les occupations plus anciennes sont encore mal connues, la première villa érigée en 40 avant J.-C. affiche déjà un modèle et des techniques importées du monde méditerranéen. Cet établissement se transformera dès le début de l’ère chrétienne en un véritable palais rural s’étendant sur 13 hectares. Après une phase de prospérité couvrant toute l’époque romaine, la villa disparaîtra au Ve siècle pour faire place à une autre exploitation associée à une chapelle à l’origine de l’église actuelle. La dernière occupation majeure date du XIIIe siècle. Le Dauphin fait alors édifier un château contre l’église pluriséculaire qu’il englobe. Cette fortification sera détruite à la fin de la guerre de cent ans en 1430 et ne sera jamais relevée. Depuis cette date, l’église est restée isolée au milieu de la clairière. Jamais remplacée, ce lieu de culte fera l’objet d’importants travaux de restructuration au XIXe siècle.

La fouille archéologique obéit à certaines règles. Vous pourrez découvrir ces règles en participant à cet atelier.

©archéosrj