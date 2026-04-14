initiation à la fouille, Musée des Boissons, Sainte-Gemmes-sur-Loire

initiation à la fouille 12 – 14 juin Musée des Boissons Maine-et-Loire

Prix : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Nous organisons trois animations :

– La première est un atelier ludique de fouilles, pour les enfants et plus grands.

– La seconde est une exposition sur les fouilles d’objets exposés au Musée des Boissons

– La troisième, un jeux de recherche sur la piste d’Indiana Jones

Musée des Boissons 46 Route des Ponts-De-Cé 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire, France Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241762827 https://www.musee-boissons.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0241762827 »}] Le » Musée des Boissons » est un véritable trésor sur la culture et le patrimoine Français

concernant l’ensemble des boissons (eau, jus de fruits, café, infusion, chocolat, cidre, vin, bière, spiritueux, whisky, …).

Retrouvez les métiers d’aujourd’hui et les métiers d’antan, comme : le porteur d’eau, le verrier, le tonnelier, et autres métiers.

Nous organisons trois animations :

©Musée des Boissons