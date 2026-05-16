Sainte-Gemmes-sur-Loire

Jurassic shark

Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27

Jurassic shark , une exposition de dinosaure et animaux marins, , les reproductions sont grandeurs nature et robotisé, durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures … et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex .

Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 42 03 48

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English :

L’événement Jurassic shark Sainte-Gemmes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers