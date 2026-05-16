Jurassic shark Sainte-Gemmes-sur-Loire
Jurassic shark Sainte-Gemmes-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Jurassic shark
Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27
Jurassic shark , une exposition de dinosaure et animaux marins, , les reproductions sont grandeurs nature et robotisé, durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures … et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex .
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 42 03 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jurassic shark Sainte-Gemmes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers