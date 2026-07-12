Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne Bayonne
mardi 25 août 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne
25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Connaissez-vous l’euskara ? Il s’agit du nom vernaculaire de la langue basque.
Beaucoup pensent à tort qu’il s’agit d’un patois ou d’une sorte de dialecte du français ou de l’espagnol. Mais l’euskara ne descend pas du latin il s’agit d’une langue pré indo-européenne, tout à fait unique en son genre !
Vous aimeriez en savoir plus sur l’origine et le fonctionnement de cette langue ? Nous vous proposons cet atelier de 2 heures d’initiation à la langue basque, animé par Enzo, professeur d’euskara pour les adultes. Vous y apprendrez à dire quelques mots pour saluer, vous présenter (dire votre prénom et votre âge) et commander une boisson. .
25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne
L’événement Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Bayonne
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