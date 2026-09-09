Initiation à la lecture à haute voix, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Initiation à la lecture à haute voix Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un atelier pour se familiariser avec les techniques de base de la lecture orale et découvrir le plaisir de faire résonner les mots.

Licence ouverte