Initiation à la pêche à la carpe au feeder Neuillay-les-Bois
Initiation à la pêche à la carpe au feeder Neuillay-les-Bois dimanche 24 mai 2026.
Neuillay-les-Bois
Initiation à la pêche à la carpe au feeder
1 les étangs Neuf Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Découverte des étangs de la Brenne par une initiation à la pêche à la carpe au feeder.Familles
Venez découvrir l’initiation à la pêche au feeder. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche qui pourra apporter de nombreux conseils. .
1 les étangs Neuf Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69
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English :
Discover the Brenne ponds with an introduction to carp feeder fishing.
L’événement Initiation à la pêche à la carpe au feeder Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne
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