Neuillay-les-Bois

Initiation à la pêche à la carpe au feeder

1 les étangs Neuf Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Découverte des étangs de la Brenne par une initiation à la pêche à la carpe au feeder.Familles

Venez découvrir l’initiation à la pêche au feeder. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche qui pourra apporter de nombreux conseils. .

1 les étangs Neuf Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69

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English :

Discover the Brenne ponds with an introduction to carp feeder fishing.

L’événement Initiation à la pêche à la carpe au feeder Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne