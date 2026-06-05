Roquebrun

INITIATION À LA PÊCHE À LA TRUITE

Plage sous le pont Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une matinée d’initiation à la pêche à la truite pour les moins de 12 ans sous le pont de Roquebrun.

Cet événement comprend un petit-déjeuner convivial. Sur inscription obligatoire.

Une matinée d’initiation au grand air attend les jeunes curieux au bord de l’eau !

L’association Roquebrun Pêche et Loisirs invite les enfants à découvrir les secrets de la pêche à la truite dans un cadre naturel exceptionnel. Cette activité ludique et pédagogique est spécialement pensée pour transmettre la passion de cette pratique aux plus jeunes, tout en les sensibilisant au respect des milieux aquatiques.

Pour bien commencer l’aventure, les petits pêcheurs et leurs accompagnateurs partageront un moment convivial autour d’un petit-déjeuner. Ensuite, place à la pratique ! Les enfants, munis obligatoirement de leur carte de pêche, s’essayeront aux techniques traditionnelles de pêche à la truite (les leurres étant interdits). Notez que les adultes non-pêcheurs sont chaleureusement invités à accompagner et encourager les participants. Pensez à réserver cette expérience mémorable pour vos enfants ! .

Plage sous le pont Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 67 87 41 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : INITIATION À LA PÊCHE À LA TRUITE

A morning of introductory trout fishing for under-12s under the Roquebrun bridge.

This event includes a convivial breakfast. Registration required.

L’événement INITIATION À LA PÊCHE À LA TRUITE Roquebrun a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC