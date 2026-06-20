Initiation à la pêche en bateau Rue de Champagne Cenon-sur-Vienne jeudi 13 août 2026.

Cenon-sur-Vienne

Initiation à la pêche en bateau

Rue de Champagne Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Une expérience unique sur un bateau, où nature, patience et découverte se mêlent dans une ambiance conviviale.

Encadrés par un animateur passionné, les enfants apprendront les bases de la pêche. .

Rue de Champagne Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Initiation à la pêche en bateau

L’événement Initiation à la pêche en bateau Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne