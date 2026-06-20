Quand le métal reprend vie ! David Vaucelle Cenon-sur-Vienne

Cenon-sur-Vienne

Quand le métal reprend vie !

David Vaucelle 65 rue Jean Jaurès Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Dav’sculpteur vous invite à découvrir ses créations uniques. Formé en école de stylisme accessoires et impression textiles puis en chaudronnerie soudure, David Vaucelle se passionne pour la sculpture sur métal. Il assemble et soude du métal recyclé et glané à droite et à gauche et depuis peu incorpore d’autres matières comme le bois. Laissez vous surprendre par l’authenticité et le charme de son travail au cours d’une visite dans son atelier à Châtellerault. .

David Vaucelle 65 rue Jean Jaurès Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

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English : Quand le métal reprend vie !

L’événement Quand le métal reprend vie ! Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne