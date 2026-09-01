Initiation à la peinture aquarelle devant le paysage Stage de 3h ou 6h L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation à la peinture aquarelle devant le paysage Stage de 3h ou 6h

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Stage de peinture aquarelle devant le motif /devant le paysage. Explorations et expérimentations autour de l’aquarelle.

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Demi-journée ou journée complète 10h-13h/14h-17h.

Tarif 75 € (6h) / 45 € (3h).

Réservation obligatoire.

Stage de peinture aquarelle devant le motif /devant le paysage. Explorations et expérimentations autour de l’aquarelle.

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Demi-journée (3h) ou journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h.

Tarif 75 € (6h de stage) / 45 € (3h de stage).

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation à la peinture aquarelle devant le paysage Stage de 3h ou 6h

Watercolor painting workshop %AB from life %BB/landscape painting. Exploration and experimentation with watercolor.

Ages 10 and up. All necessary materials are provided.

Half-day or full-day: 10 a.m.–1 p.m./2 p.m.–5 p.m.

Price: 75 ? (6 hours) / 45 ? (3 hours).

Reservations required.

L’événement Initiation à la peinture aquarelle devant le paysage Stage de 3h ou 6h Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne