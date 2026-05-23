Initiation à la peinture digitale : donnez vie à vos idées sur écran ! Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 5 séances 165 € / 3 séances 105 €Tarif réduit sur justificatif : 5 séances 150 € / 3 séances 96 € Tarif réduit sur justificatif : étudiants, RSA, recherche d’emploi, carte handicap et fratrie Tout public

Vous apprendrez à créer des images numériques avec Photoshop et votre propre tablette graphique, à donner vie à vos idées directement sur écran.Un stage pour découvrir un nouveau mode de création et développer son expression artistique numérique.PROGRAMMEPrise en main de Photoshop et de la tablette graphiqueBases du dessin et de la peinture numériqueGestion des formes, des couleurs et des volumesRéalisation d’une image complète (paysage, personnage, scène ou portrait)APPROCHE ARTISTIQUEDécouverte de la peinture digitale à travers une approche progressive et accessible. Le stage met l’accent sur la compréhension des outils numériques, la construction d’une image et l’expressivité graphique. L’objectif est de permettre à chacun de transformer ses idées en images abouties.???? Plus d’infos et réservations10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados à partir de 13 ans et adultes / Débutants bienvenus !Cours dirigé par Nikita Daguerre (certifié Tosa)Fonctionnement des séances en planning libre : Participation flexible sur 5 après-midis avec un minimum de 3 séances.Les présences sont à organiser librement sur la semaine, à l’exception de la première séance, obligatoire pour tous.

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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