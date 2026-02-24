Initiation à la pelote basque Jai Alai Saint-Jean-de-Luz
Initiation à la pelote basque Jai Alai Saint-Jean-de-Luz mercredi 5 août 2026.
Initiation à la pelote basque
Jai Alai 18 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Présentation des différentes spécialités suivie d’une initiation. .
Jai Alai 18 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la pelote basque
L’événement Initiation à la pelote basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque