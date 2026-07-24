Informations pratiques

Landaul

Initiation à la permaculture Cultiver un sol vivant

Château de Kerambar’h Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les Jardins du Château de Kerambar’h et l’association Green Wave proposent une nouvelle expérience une demi-journée d’initiation à la permaculture, au cœur d’un jardin en pleine évolution.

Pendant environ trois heures, nous parcourrons ensemble les différents espaces du domaine jardin d’ornement, forêt nourricière et potager en maraîchage sur sol vivant.

À travers des observations, des démonstrations et de nombreux échanges, nous découvrirons les principes qui permettent de cultiver un sol vivant et de créer un jardin plus résilient.

Cette visite s’adresse avant tout aux débutants et aux jardiniers curieux. Aucun prérequis n’est nécessaire. L’objectif n’est pas de donner des recettes toutes faites, mais de transmettre une manière différente d’observer et de comprendre son jardin.

Au programme

• comprendre le fonctionnement d’un sol vivant ;

• découvrir le rôle du paillage, de la biomasse et des arbres ;

• observer un potager productif cultivé sans travail du sol ;

• repartir avec des idées simples et concrètes à mettre en œuvre chez soi.

Les Jardins du Château de Kerambar’h Landaul

⏳ Durée environ 3 heures. de 9h à 12h

limité à 12 places afin de privilégier les échanges.

Tarifs

– jeunes / étudiants 25€

– adultes 35€

– groupe (5 pers) 29€/pers

☎️ information et réservations

kerambarh@gmail.com

06 79 82 30 16 .

Château de Kerambar’h Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 79 82 30 16

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English :

L’événement Initiation à la permaculture Cultiver un sol vivant Landaul a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon