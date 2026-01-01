Initiation à la sérigraphie Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris
Initiation à la sérigraphie Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris dimanche 18 janvier 2026.
Au cours de l’atelier, vous découvrirez la sérigraphie grâce à l’impression de votre propre motif sur papier. Pour ce faire nous passerons en revue toutes les étapes essentielles de la sérigraphie, de la préparation de l’écran à l’impression. Venez avec votre visuel ! Cela peut être un dessin, un graphisme, une photo, un texte, laissez libre court à votre imagination ! Pour cette initiation, votre motif doit pouvoir être imprimé en une seule couleur. Vous repartirez avec une dizaine de tirages papier.
La Grande Masse des Beaux-Arts organise un atelier d’initiation à la sérigraphie, que vous connaissiez cette technique, un peu ou pas du tout, vous êtes les bienvenus !
Le vendredi 23 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 21 février 2026
de 14h00 à 18h00
Le mardi 27 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 25 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
Le lundi 19 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 18 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
Le lundi 26 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
payant
Billet solo – 60 euros
Billet valable pour une initiation à la sérigraphie pour une personne.
Billet duo – 75 euros
Billet valable pour une initiation à la sérigraphie pour deux personnes. Venez à deux et imprimez ensemble un motif commun !
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-18T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-18T14:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-19T14:00:00+02:00_2026-01-19T18:00:00+02:00;2026-01-23T14:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-25T14:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00;2026-01-26T14:00:00+02:00_2026-01-26T18:00:00+02:00;2026-01-27T14:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-02-21T14:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00
Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts 1, rue Maurice Bouchor 75014 Paris
https://www.helloasso.com/associations/la-grande-masse-des-beaux-arts/evenements/initiation-a-la-serigraphie-lundi-26-janvier-avec-wanda +33602506144 atelier.serigraphie@grandemasse.org https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/ https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/
Afficher la carte du lieu Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts et trouvez le meilleur itinéraire