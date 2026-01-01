Initiation à la sérigraphie Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris

Au cours de l’atelier, vous découvrirez la sérigraphie grâce à l’impression de votre propre motif sur papier. Pour ce faire nous passerons en revue toutes les étapes essentielles de la sérigraphie, de la préparation de l’écran à l’impression. Venez avec votre visuel ! Cela peut être un dessin, un graphisme, une photo, un texte, laissez libre court à votre imagination ! Pour cette initiation, votre motif doit pouvoir être imprimé en une seule couleur. Vous repartirez avec une dizaine de tirages papier.

La Grande Masse des Beaux-Arts organise un atelier d’initiation à la sérigraphie, que vous connaissiez cette technique, un peu ou pas du tout, vous êtes les bienvenus !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

Le samedi 21 février 2026

de 14h00 à 18h00

Le mardi 27 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 25 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

Le lundi 19 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

Le lundi 26 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

payant

Billet solo – 60 euros

Billet valable pour une initiation à la sérigraphie pour une personne.

Billet duo – 75 euros

Billet valable pour une initiation à la sérigraphie pour deux personnes. Venez à deux et imprimez ensemble un motif commun !

Public jeunes et adultes.

début : 2026-01-18T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T14:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-19T14:00:00+02:00_2026-01-19T18:00:00+02:00;2026-01-23T14:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-25T14:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00;2026-01-26T14:00:00+02:00_2026-01-26T18:00:00+02:00;2026-01-27T14:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-02-21T14:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00

Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts 1, rue Maurice Bouchor 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/la-grande-masse-des-beaux-arts/evenements/initiation-a-la-serigraphie-lundi-26-janvier-avec-wanda +33602506144 atelier.serigraphie@grandemasse.org https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/ https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/



