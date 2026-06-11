Initiation à la sonothérapie au Château de Fressin Fressin samedi 18 juillet 2026.

Fressin

Initiation à la sonothérapie au Château de Fressin

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Offrez-vous un moment de détente profonde grâce à la sonothérapie, une expérience immersive mêlant sons et vibrations apaisantes. Bols chantants, gongs et harmonies sonores vous invitent à relâcher les tensions et à retrouver un véritable bien-être intérieur. Une parenthèse relaxante idéale pour se ressourcer pendant votre séjour.

Lieu Au Château de Fressin à 10h

Tarif 5€ par personne ouvert à tous

Sur réservation .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

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English :

L’événement Initiation à la sonothérapie au Château de Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers