Informations pratiques

Ault

Initiation à la vannerie

30 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.

Tarif 45€

Durée 2h

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.

Tarif 45€

Durée 2h .

30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47 kermessesauvage@gmail.com

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English :

L’Atelier effet Mer offers an introductory workshop on basket weaving. Make a wicker bird feeder.

Price: 45?

Duration: 2 hours

L’événement Initiation à la vannerie Ault a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS