Initiation à la vannerie sauvage Ressourcerie Le Plant B Paris

Au sein du jardin de Bercy Encore, dans lequel est implanté le Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, nous découvrirons quelques plantes locales utilisées en vannerie.

À partir de ces tiges souples, nous apprendrons des techniques de vannerie pour créer un petit panier tressé.

L’atelier sera animé par Laure Magoutier qui est une artiste textile qui enseigne les arts plastiques et spécialement les arts nature. Elle propose des initiations au tissage, à la vannerie, aux arts nature aux enfants et aux adultes dans différents tiers lieux à Paris et en Île-de-France.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Initiez-vous à la vannerie sauvage dans un lieu unique à Paris !

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

1 place : 30€

Convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants à partir de 10 ans.

Durée indicative : 2h

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org https://linktr.ee/helloleplantb https://linktr.ee/helloleplantb



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