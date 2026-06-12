Initiation à la Voltige Wailly-Beaucamp
Initiation à la Voltige Wailly-Beaucamp vendredi 17 juillet 2026.
Wailly-Beaucamp
Initiation à la Voltige
60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Mercredi 17 juillet 2026
De 14h30 à 16h30
60 Chemin d’Airon Wailly-Beaucamp
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Vous cherchez une activité originale, ludique et totalement inédite pour vos enfants cet été ? Laissez-les découvrir la magie de la voltige équestre !
A partir de 6 ans et aussi débutant
Tarif 30€ Organisé par la Ferme de mon Enfance
Places limitées Sur réservation avec acompte de 50%
Crédit Pixabay .
60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 01 84 93
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English :
L’événement Initiation à la Voltige Wailly-Beaucamp a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer