Wailly-Beaucamp

Initiation à la Voltige

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Mercredi 17 juillet 2026

De 14h30 à 16h30

60 Chemin d’Airon Wailly-Beaucamp

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Vous cherchez une activité originale, ludique et totalement inédite pour vos enfants cet été ? Laissez-les découvrir la magie de la voltige équestre !

A partir de 6 ans et aussi débutant

Tarif 30€ Organisé par la Ferme de mon Enfance

Places limitées Sur réservation avec acompte de 50%

Crédit Pixabay .

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 01 84 93

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English :

L’événement Initiation à la Voltige Wailly-Beaucamp a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer