Les P’tites Bottes Wailly-Beaucamp
lundi 13 juillet 2026 · Wailly-Beaucamp
Informations pratiques
Wailly-Beaucamp
Les P’tites Bottes
60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour les 3-6 ans Sans parents
Samedi 13 juillet de 10h à 11h30 sur place
La Ferme de mon Enfance Wailly-Beaucamp
————————-
Au programme
Préparation du repas des animaux
Distribution du repas aux animaux
Activités manuelles sur le thème des animaux
Tarif 20€ Réservations obligatoires 06 11 01 84 93
Sur réservation avec acompte de 50%
Places limitées
Lieu 60 chemin d’Airon Wailly-Beaucamp
Crédit Pixabay .
60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 01 84 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les P’tites Bottes Wailly-Beaucamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
À voir aussi à Wailly-Beaucamp (Pas-de-Calais)
- Initiation à la Voltige Wailly-Beaucamp 17 juillet 2026