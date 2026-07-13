Informations pratiques

Wailly-Beaucamp

Les P’tites Bottes

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour les 3-6 ans Sans parents

Samedi 13 juillet de 10h à 11h30 sur place

La Ferme de mon Enfance Wailly-Beaucamp

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Au programme

Préparation du repas des animaux

Distribution du repas aux animaux

Activités manuelles sur le thème des animaux

Tarif 20€ Réservations obligatoires 06 11 01 84 93

Sur réservation avec acompte de 50%

Places limitées

Lieu 60 chemin d’Airon Wailly-Beaucamp

Crédit Pixabay .

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 01 84 93

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English :

L’événement Les P’tites Bottes Wailly-Beaucamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer