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AGENDA · Wailly-Beaucamp

Les P’tites Bottes Wailly-Beaucamp

lundi 13 juillet 2026 · Wailly-Beaucamp

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
60 chemin de Airon
Ville
62170 Wailly-Beaucamp
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Wailly-Beaucamp

Les P’tites Bottes

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Pour les 3-6 ans Sans parents
Samedi 13 juillet de 10h à 11h30 sur place
La Ferme de mon Enfance Wailly-Beaucamp
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Au programme
Préparation du repas des animaux
Distribution du repas aux animaux
Activités manuelles sur le thème des animaux

Tarif 20€ Réservations obligatoires 06 11 01 84 93
Sur réservation avec acompte de 50%
Places limitées

Lieu 60 chemin d’Airon Wailly-Beaucamp
Crédit Pixabay   .

60 chemin de Airon Wailly-Beaucamp 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 01 84 93 

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English :

L’événement Les P’tites Bottes Wailly-Beaucamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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