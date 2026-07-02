Initiation à l’Aïkido et au Bokken, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Initiation à l’Aïkido et au Bokken Samedi 7 novembre, 10h30 La Cité Bleue

CHF 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

À l’occasion du spectacle Le chant du sabre, La Cité Bleue propose un atelier d’initiation à l’aïkido et au bokken, pour prolonger l’expérience scénique. Le Bokken, sabre en bois utilisé pour l’entraînement, permet d’approcher le maniement du sabre traditionnel japonais dans un cadre sécurisé. Une occasion d’entrer, par la pratique, dans l’univers du spectacle et de découvrir comment le geste martial peut devenir chemin d’harmonie.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/initiation-a-l-aikido-et-au-bokken »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Autour du spectacle Le chant du sabre Autour du spectacle Le chant du sabre

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