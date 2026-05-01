Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation à l’aquarelle Tourcoing

Initiation à l’aquarelle Tourcoing samedi 9 mai 2026.

Adresse : 100 Rue de Tournai

Ville : 59200 Tourcoing

Département : Nord

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tourcoing

Initiation à l’aquarelle

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Atelier animé par Pascale Delhaye, où vous réaliserez une aquarelle animalière Les 2 mésanges avec une technique accessible.
Vous découvrirez les bases du travail des pigments et de l’eau à travers des exercices ciblés, avant de réaliser votre première œuvre en pas-à-pas, guidé par une artiste confirmée.
Aquarellistes en nord
Samedi 9 mai 14h
A partir de 15 ans
Tarif 12€ matériel fourni
Atelier animé par Pascale Delhaye, où vous réaliserez une aquarelle animalière Les 2 mésanges avec une technique accessible.
Vous découvrirez les bases du travail des pigments et de l’eau à travers des exercices ciblés, avant de réaliser votre première œuvre en pas-à-pas, guidé par une artiste confirmée.
Aquarellistes en nord
Samedi 9 mai 14h
A partir de 15 ans
Tarif 12€ matériel fourni   .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop led by Pascale Delhaye, where you’ll create an animal watercolor Les 2 mésanges using an accessible technique.
You’ll learn the basics of working with pigments and water through targeted exercises, before creating your first work step-by-step, guided by an experienced artist.
Northern watercolorists
? Saturday May 9 ? 2pm
Ages 15 and up
Price: 12? materials supplied

L’événement Initiation à l’aquarelle Tourcoing a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme

À voir aussi à Tourcoing (Nord)