Initiation à l’archéologie D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Initiation à l’archéologie

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Plongez dans une découverte vivante de la Préhistoire et de l’Histoire du Pays basque, des premiers habitants des hauteurs d’Iraty jusqu’au Moyen Âge. Cette animation vous invite à comprendre comment les archéologues reconstituent le passé à partir des traces laissées par les civilisations anciennes.

L’expérience prend une dimension concrète et sensorielle grâce à la manipulation d’objets archéologiques silex, haches polies, couteaux en fer ou céramiques anciennes. Ces gestes permettent de mieux appréhender le quotidien de nos ancêtres et l’évolution des techniques au fil du temps.

Dans ce lieu où les traces du Néolithique sont encore présentes, l’archéologie devient une expérience vivante, à la fois sensible et immersive, en lien direct avec le paysage.

À partir de 8 ans Sur Réservation. .

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Initiation à l’archéologie

L’événement Initiation à l’archéologie Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque