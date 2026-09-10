Initiation à l’enluminure avec Le Manoir aux Histoires, Château de Blandy, Blandy

Informations pratiques

Initiation à l’enluminure avec Le Manoir aux Histoires 19 et 20 septembre Château de Blandy Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Le Manoir aux Histoires met à l’honneur les contes, légendes et récits à travers des projets artistiques, spectacles et ateliers favorisant la créativité et la transmission.

Lors de cet atelier, les participants réalisent un parchemin médiéval personnalisé avec texte calligraphié, lettrines et enluminures. À travers le dessin, la peinture et la calligraphie, ils découvrent les techniques de mise en page et d’ornementation inspirées du Moyen Âge.

À partir de 8 ans.

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 http://www.chateau-blandy.fr/ https://www.twitter.com/chateaublandy [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-blandy.fr/fr-FR/accueil »}] A 10 km de Melun et voisin de Vaux-le-Vicomte, le château fort de Blandy-les-Tours compte parmi les derniers témoins d’architecture militaire médiévale en Île-de-France. Le Département de Seine-et-Marne, propriétaire, en a conduit la restauration. De loin dans la campagne, la silhouette insolite des remparts et des tours de Blandy apparaît au-dessus des toits du village. Le dépaysement du visiteur persiste au pied des murailles dominées par les hautes tours, puis – passée l’enceinte – dans la cour. Des structures souterraines au chemin de ronde, des courtines jusqu’au sommet du donjon, le circuit de visite décline tout le vocabulaire du château fort. Des clefs d’interprétation du château, de son histoire et de son environnement sont proposées à travers une salle d’exposition permanente. Accès RER – SNCF : RER D – Gare de Melun puis navette château bus De Paris : autoroute A5 – sortie n°16 Châtillon-la-Borde puis suivre la D47 De Melun/Provins : prendre la D408 puis suivre la D47 Plus d’infos : www.chateau-blandy.fr/venir-au-chateau

Atelier enluminure

©Château de Blandy