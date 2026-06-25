Ceilhes-et-Rocozels

INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS

5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, Edith et Véronique vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.

16h 30 Shiatsu

18h Aromathérapie

Edith 06 77 88 22 37

Véronique 06 18 41 35 44

7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers

Initiation Shiatsu & Aroma apaiser ses émotions

Vous êtes sujet à la colère, la tristesse, la peur ?

Découvrez comment pacifier naturellement vos émotions avec l’acupression et les huiles essentielles.

Edith Rolland et Véronique Dieudé sont respectivement praticienne de shiatsu et naturopathe-aromatologue depuis 20 ans.

Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, elles vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.

Shiatsu 16h30-17h45

Aroma 18h-19h15

Salle des fêtes du Bouloc Ceilhes

Tarif 7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers

Réservation

Edith 06 77 88 22 37

Véronique 06 18 41 35 44 .

5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 41 35 44

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English :

Twice a month, in a simple and relaxed atmosphere, Edith and Véronique share their best tips for self-care in your daily life.

4:30 p.m. Shiatsu

6:00 p.m. Aromatherapy

Edith: 06 77 88 22 37

Véronique: 06 18 41 35 44

7? 1 workshop ? 10? 2 workshops

L’événement INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB