INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS Ceilhes-et-Rocozels
INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS Ceilhes-et-Rocozels mardi 21 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS
5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, Edith et Véronique vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.
16h 30 Shiatsu
18h Aromathérapie
Edith 06 77 88 22 37
Véronique 06 18 41 35 44
7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers
Initiation Shiatsu & Aroma apaiser ses émotions
Vous êtes sujet à la colère, la tristesse, la peur ?
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Edith Rolland et Véronique Dieudé sont respectivement praticienne de shiatsu et naturopathe-aromatologue depuis 20 ans.
Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, elles vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.
Shiatsu 16h30-17h45
Aroma 18h-19h15
Salle des fêtes du Bouloc Ceilhes
Tarif 7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers
Réservation
Edith 06 77 88 22 37
Véronique 06 18 41 35 44 .
5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 41 35 44
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English :
Twice a month, in a simple and relaxed atmosphere, Edith and Véronique share their best tips for self-care in your daily life.
4:30 p.m. Shiatsu
6:00 p.m. Aromatherapy
Edith: 06 77 88 22 37
Véronique: 06 18 41 35 44
7? 1 workshop ? 10? 2 workshops
L’événement INITIATION AROMA, GESTION DES ÉMOTIONS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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