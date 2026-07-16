Initiation au chant traditionnel Breton, 14 Rue des Frênes Concarneau, Concarneau
mardi 21 juillet 2026 · 14 Rue des Frênes Concarneau · Concarneau
Informations pratiques
Initiation au chant traditionnel Breton Mardi 21 juillet, 14h00 14 Rue des Frênes Concarneau Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Animé par Elouan Le Sauze, chanteur et musicien, en partenariat avec PAKER PROD.
Initiation au chant traditionnel Breton & exploration vocale dans une ambiance conviviale. Débutants acceptés, aucun prérequis…
ELOUAN LE SAUZE, interprète reconnu, aussi bien en kan ha diskan (chant à répondre) qu’en tant que sonneur de bombarde et de biniou. Les 2H d’atelier se termineront par un temps convivial et un mini concert d’ELOUAN.
Accessible aux non adhérents, sur réservation au 02 90 41 63 04 – 3€ – KerBALISE, Kerandon, 14 rue des frênes.
https://www.facebook.com/events/27160885456946255/
14 Rue des Frênes Concarneau 14 Rue des Frênes Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/27160885456946255/ »}] https://www.facebook.com/events/27160885456946255/ AVEN
Animé par Elouan Le Sauze, chanteur et musicien, en partenariat avec PAKER PROD.
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